Al ‘Sollima’ di Marsala il concerto “Dall’Alba al Tramonto”

Un grande spettacolo di poesia e musica per il sesto appuntamento della XXIII Stagione Concertistica al Teatro “Sollima” di Marsala domenica 26 novembre ore 21.30.

Il trio, formato da Michele Menardi Noguera (flauto), Ivana Zincone (pianoforte), Flavio Menardi Noguera (testi e voce narrante), presenterà un programma di alto livello culturale oltre che musicale dal titolo “Dall’Alba al Tramonto”.

Si svolgerà attraverso una sinergia di musica e lettura di alcune poesie, mentre sullo sfondo scorreranno immagini e piccoli video. Importanti composizioni del ‘900 di Clarke, Cage, Rota ed Einaudi, evocheranno attraverso i diversi stili, impressioni e suggestioni che accompagneranno il pubblico in un mondo dove la musica e la poesia costituiscono un’unica fonte di ispirazione. Data la novità e l’unicità dello spettacolo consigliamo di non perdere l’occasione di assistere dal vivo a codesto evento.

Per info: ingresso € 10 (Platea e Palchi); € 5 (Galleria); abbonamenti 2ª Parte Stagione (8 concerti): € 50 Platea e Palchi non numerati, acquistabili contattando il 320 6905330 o presso DNT Servizi, in via Sibilla 12 a Marsala.