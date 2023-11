Borgo diVino in tour, Erice si candida ad una tappa 2024

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Erice ha ricevuto, al convitto Sales, la visita di una delegazione di rappresentanti dei Borghi più belli d’Italia. Erice si candiderà per una delle tappe di Borgo diVino in tour 2024, evento itinerante dedicato alla promozione turistica e alle degustazioni delle migliori etichette enologiche territoriali e nazionali, inserito all’interno del circuito dei Borghi più belli d’Italia.

«Il tour – spiegano la sindaca Daniela Toscano e il vicesindaco Gianni Mauro – permette ogni anno al pubblico degli amanti del vino di conoscere etichette e vitigni dei vari territori, storie e caratteristiche direttamente dal racconto dei produttori. Ad accompagnare le degustazioni viene poi allestita un’area gastronomica dove il pubblico può degustare piatti tipici locali. Riteniamo che Erice abbia tanto da offrire, in tal senso, e che sia certamente capace di allestire una proposta ricca e variegata. Il progetto che abbiamo in mente per la nostra tappa prevede la collaborazione e la partecipazione degli altri 24 Comuni siciliani che fanno parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia. Stiamo dunque lavorando per divenire tappa dell’edizione 2024 di Borgo diVino in tour perché riteniamo che ciò possa contribuire ad arricchire la promozione turistica ed enogastronomica del nostro territorio, e lavoreremo per riuscire a rientrarci».