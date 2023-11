Trapani ed Erice celebrano una cinque giorni di Festa dell’Albero

Il 21, 23, 24, 25 e 26 novembre 2023, torna la Festa dell’Albero, principalmente dedicata alle scuole trapanesi ed ericine, settimana finalizzata a favorire la riflessione sull’importanza degli Alberi per la vita.

Sostiene Benigno Martinez, da anni impegnato in prima linea nel sensibilizzare il mondo della scuola, “… insegnare ai giovani il rispetto per l’ambiente, diventa imprescindibile per poter formare dei cittadini in grado di agire un domani per il bene della nostra comunità“. La Festa dell’albero, la storica campagna di Legambiente, è giunta alla sua ventottesima edizione.

Legambiente Trapani la dedica oggi più che mai, al contributo degli alberi nella lotta alla crisi climatica e all’insostituibile ruolo che svolgono per la tutela dell’intero ecosistema e della biodiversità. La Giornata Nazionale degli alberi istituita dal ministero dell’Ambiente ed è finalizzata alla promozione della tutela ambientale, alla riduzione dell’inquinamento e alla valorizzazione del verde urbano.

Il ruolo importante degli alberi è quello di catturare l’anidride carbonica, producono ossigeno, ci proteggono dal sole evitando il fenomeno delle ‘isole di calore’. Svolgono funzioni fondamentali per mantenere gli equilibri del pianeta ma troppo spesso nelle aree urbane si toglie spazio al verde per dare campo libero alla cementificazione.

A partire da martedì 21 novembre, alle ore 10, presso l’Aula Magna dell’Istituto “Nunzio Nasi” di Trapani avrà inizio la Festa dell’Albero 2023, con un’incontro “L’ALBERO FONTE DI VITA, FRA MITO E REALTA'”, relaziona Leonardo Scuderi Dottore in Forestali e Ambientali; si continua dal 23 al 25 con la raccolta delle olive, iniziativa sostenuta dal Cesvop centro servizi per Volontariato di Palermo in collaborazione con Legambiente, Donare Rende Felici. Ass. “Sarva C’attrovi”, finalizzata alla conoscenza delle piante autoctone con sensibilizzazione alla protezione e alla tutela dell’ecosistema, dove gli alunni della scuola Don Milani in Via De Santis dell’Istituto “Nasi”, possono capire l’importanza dell’albero delle olive, in cui seguiranno tutto il ciclo, dalla raccolta alla macinatura e alla degustazione dell’olio, dagli alberi di ulivo del Giardino di Fratel Biagio.

Il 24 alle ore 11,30, sarà presentato presso la “Mazzini” nel Plesso Castronovo di Erice, un bellissimo progetto rivolto agli Istituti Ericini: “Un Albero per Amico” con il patrocinio del Comune di Erice – Assessorato alla Pubblica Istruzione; previsti una serie di incontri che consentiranno agli alunni delle diverse classi, l’acquisizione dei valori del rispetto dell’ambiente e la conoscenza del valore della biodiversità, nonché il ruolo che ogni alunno futuro protagonista del domani ha per la salvaguardia della natura e la tutela degli alberi del territorio.

Domenica 26 novembre alle ore 09.30, un altro incontro presso “Il Bosco delle Meraviglie”, nato qualche anno fa, grazie ai bambini ericini che si ritroveranno a Pizzo Corvo del Monte Erice; iniziativa in collaborazione con associazioni e cittadini che durante la giornata potranno seminare alberi, al fine di creare un piccolo vivaio di piante tipiche dell’aera mediterranea.