Un sit in di pace e contro ogni forma di guerra, soprattutto l’ultima tra Israele e Palestina è stata organizzata dalle associazioni, in primis Libera e Amici del Terzo Mondo, stamani in Piazza della Repubblica a Marsala.



















Pochi ma buoni, una sorta di presidio insomma, di fronte Palazzo VII Aprile e in Piazza Loggia, con diversi bambini che hanno rappresentato diversi disegni su tela, guidati dal Maestro Enzo Campisi.