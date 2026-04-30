Sant’Alberto, 50mila euro per una nuova vita all’area verde trapanese￼￼￼

“In questi giorni abbiamo ottenuto – dichiara il Sindaco Tranchida – un finanziamento di 50.000 euro dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente della Regione Siciliana per la riqualificazione dell’area verde tra Via Salemi e Via Tenente Alberti, nel quartiere Sant’Alberto. L’intervento prevede la pulizia e sistemazione dell’area, la potatura degli agrumi e degli ulivi esistenti, la piantumazione di nuove essenze arboree, la realizzazione di percorsi pedonali, spazi di sosta, nonché di aree dedicate allo sgambamento degli amici a quattro zampe oltre a nuovi arredi urbani ecosostenibili”. Il progetto è stato redatto dai funzionari tecnici del Comune e i lavori saranno completati entro l’anno solare. “Continuiamo ad investire anche con piccole ma importanti e concrete iniziative che puntano, come in questo caso – conclude Tranchida – a restituire alla città uno spazio più verde, decoroso e vivibile, migliorando la qualità urbana e ambientale del quartiere Sant’Alberto”.