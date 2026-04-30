Il Marsala Futsal ha un nuovo allenatore: Mister Giuseppe Fiorenza

Il Marsala Futsal volta pagina e inaugura ufficialmente un nuovo ciclo, puntando su una guida tecnica di esperienza e prospettiva. A partire dal 1° luglio 2026 sarà infatti Giuseppe Fiorenza il nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 2026/2027. Una scelta chiara e fortemente voluta dalla società, che ha deciso di affidarsi a un profilo ritenuto ideale per dare continuità a un progetto ambizioso ma allo stesso tempo sostenibile. L’obiettivo è quello di costruire nel tempo, puntando su lavoro quotidiano, identità e crescita costante, valori che rappresentano da sempre la filosofia del club. Fiorenza arriva a Marsala reduce da una stagione straordinaria, culminata con la vittoria del campionato di Serie A2 girone D, un risultato che ne certifica le qualità tecniche e la capacità di ottenere risultati concreti. Ma non solo: le sue squadre si distinguono per organizzazione, spirito e mentalità, caratteristiche perfettamente in linea con il percorso intrapreso dal Marsala Futsal.

“Ricevere la proposta del Marsala Futsal è stato un vero piacere – ha dichiarato il nuovo tecnico –. La scelta è stata facilitata dal rapporto di stima e conoscenza con il direttore generale Bruno Pantaleo, con il quale condivido principi fondamentali come passione, cultura del lavoro, ambizione e responsabilità. Il Marsala è una società strutturata, con idee chiare e basi solide, che guarda a una crescita costante e sostenibile”. Fiorenza ha poi sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano: “Sono certo che faremo un ottimo percorso insieme. Il mio impegno sarà massimo, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, per costruire una squadra che competa con rispetto e orgoglio per la maglia e per la città. Vogliamo riportare entusiasmo e regalare soddisfazioni ai tifosi”.

Un passaggio significativo anche sul pubblico marsalese: “Quando sono venuto da avversario ho visto un palazzetto gremito e caloroso, un’emozione forte. Non vedo l’ora di viverla da allenatore della loro squadra del cuore”. Soddisfazione anche nelle parole del direttore generale Bruno Pantaleo: “Siamo felici di annunciare l’arrivo di Mister Fiorenza. Il nostro è un rapporto che va oltre il campo, ci conosciamo da anni e ci eravamo promessi di lavorare insieme. Oggi quella promessa si realizza. Sono convinto che la sua esperienza e mentalità porteranno il Marsala Futsal dove merita”. Con entusiasmo e senso di responsabilità, il Marsala Futsal si prepara dunque ad aprire una nuova fase della propria storia, con l’obiettivo di scrivere pagine importanti insieme al nuovo allenatore.