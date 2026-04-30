Maggio di impegni elettorali a Marsala: Adamo presenta gli assessori, incontri con PD e Avs

Maggio di impegni elettorali a Marsala. Oggi, alle ore 11, si terrà una conferenza stampa presso il comitato elettorale della candidata sindaca Giulia Adamo, in via Francesco Crispi 28, dove verranno presentati i primi 4 assessori.

Questa sera, alle ore 20, presso l’Hotel President, si terrà un importante momento di confronto e partecipazione con l’on. Chiara Braga, capogruppo alla Camera dei Deputati del Partito Democratico. Interverranno: Linda Licari, Segretaria PD Marsala; Valeria Battaglia, Segretaria Provinciale PD; l’On. Dario Safina, Deputato ARS; l’On. Anthony Barbagallo, Segretario Regionale PD Sicilia e Deputato alla Camera; la candidata Sindaca Andreana Patti. L’incontro rappresenta un’occasione significativa per condividere idee, visioni e proposte per il futuro della nostra comunità. Durante la serata sarà inoltre presentata ufficialmente la squadra delle candidate e dei candidati del Partito Democratico: persone impegnate, competenti e profondamente radicate nel territorio, pronte a mettersi al servizio della città. Si tratta di un appuntamento aperto a tutte e tutti, pensato per costruire insieme un progetto politico credibile, vicino ai bisogni delle persone e capace di guardare avanti con serietà e responsabilità. La cittadinanza, i sindacati, le associazioni e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.

Domenica 3 maggio alle ore 10.30, a Marsala, verranno presentati in via Sibilla, largo Vittime dell’11 settembre 2001, le candidate e i candidati di Alleanza Verdi e Sinistra al Consiglio comunale. Per l’occasione interverranno Antonella Ingianni di Europa Verde, Fabio Giambrone, portavoce regionale Europa Verde, la candidata sindaca Andreana Patti e Leoluca Orlando, europarlamentare AVS.