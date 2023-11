I palazzi della Regione siciliana, un affare di famiglia (quella di Cuffaro)

I palazzi della Regione sono un “affare” di famiglia. O meglio, della famiglia Cuffaro. Tredici anni fa Totò, da governatore della Sicilia, li ha venduti. Il fratello ora li ricompra.

Tredici anni fa Totò, da governatore della Sicilia, li ha venduti per 220 milioni di euro a un fondo immobiliare a partecipazione regionale, riprendendoli subito in affitto per 20 milioni l’anno.

Adesso suo fratello Silvio, dirigente generale del dipartimento Finanze, è stato incaricato di riacquistarli per 70 milioni, dopo che Palazzo d’Orleans ne ha già sborsati 260 per la locazione.