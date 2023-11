Dall’Ars 180mila euro per la zona del Fortino a Marsala

Risolvere con urgenza le criticità della Strada Provinciale 84 lungo il litorale di Marsala nella zona del cosiddetto “Fortino”, che negli ultimi mesi ha visto numerosi cedimenti fino a quello più grave di pochi giorni fa e che hanno reso impraticabile una parte della carreggiata.

Lo prevede una proposta avanzata dal capogruppo di Forza Italia all’ARS Stefano Pellegrino con il collega Nicolò Catania, con un emendamento al bilancio regionale che stanzia 180 mila euro. Questa somma sarebbe sufficiente a porre in essere gli interventi urgenti già discussi in queste ore nel corso dei diversi tavoli tecnici convocati presso il Libero Consorzio.

“Ripristinale la sicurezza della viabilità – afferma Pellegrino – è urgentissimo, sia per i cittadini di Marsala sia per la fruizione di quella zona, che è centrale nell’offerta rivolta ai turisti. Se, come sono certo, l’Assemblea approverà questa modifica, vi saranno le risorse perché in tempi brevissimi si possano avviare i lavori, che è indispensabile concludere prima della prossima stagione estiva, per non arrecare un ulteriore danno al tessuto economico della zona.”

“Per il capogruppo di Forza Italia, “questo non è il momento delle polemiche, ma è il momento di unire le forze e rafforzare la collaborazione fra tutte le istituzioni per risolvere al più presto un problema che rischia di avere ripercussioni gravissime per il nostro territorio e la sua economia“.