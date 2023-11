Scuola Pestalozzi di Marsala: si trasferisce in via Gambini (nel silenzio generale)

Si è trasferita – per la verità senza nessun comunicato ufficiale e dopo due anni di “pendolarismo” tra il centro urbano e la scuola di San Leonardo – la scuola elementare Pestalozzi sita in Piazza Caprera e appartenente all’Istituto Comprensivo “Sirtori”.

Come si ricorderà da un paio di anni, era piena pandemia, il plesso è chiuso e malgrado le promesse dell’Amministrazione comunale, non sono stati stanziati i soldi per la ristrutturazione e conseguente riapertura della scuola. Nel bilancio passato si era tentato di procedere ad una richiesta di accensione di un mutuo ma la vicenda si arenò nelle pastoie burocratiche.

“Quest’anno – ha detto intervenendo in Aula il Consigliere comunale Flavio Coppola -, l’Amministrazione guidata dal sindaco Massimo Grillo, aveva individuato, nella presunta alienazione di beni pubblici, le somme da investire nel plesso Pestalozzi. Sono convinto che si tratta di una sorta di ulteriore perdita di tempo in quanto quasi mai in decenni, il Comune è riuscito ad alienare beni di proprietà”. La vicenda si sta dipanando su una duplice direttrice.

La prima, un pò per caso, l’abbiamo appresa da alcuni genitori i cui figli frequentano il Pestalozzi, ovvero che la scuola o “forse una parte di essa”, è stata trasferita in locali individuati ed affittati dal Comune lilybetano nella via Gambini, precisamente nel Palazzo situato al numero civico 44. E’ certamente una soluzione di accomodo ma che risparmia agli alunni il tragitto fino in contrada San Leonardo.

La zona presenta però delle difficoltà logistiche in quanto la strada è stretta e i genitori che all’entrata e all’uscita della scuola vi si recano per lasciare o prendere i figli, intasano il traffico della strada che più avanti ospita anche un istituto superiore.

“Tuttavia pur plaudendo alla tardiva iniziativa del Comune – dice ancora il consigliere Coppola – ci siamo attivati per trovare una soluzione per il futuro. Nel Piano Biennale delle Opere Pubbliche, alcuni consiglieri hanno convenuto di presentare un emendamento mirato all’accensione di un mutuo. Nel frattempo gli uffici provvederanno alla stesura di un progetto specifico, cosa che incredibilmente in questi due anni non è stato fatto”.

Sulla vicenda un gruppo di consiglieri comunali ha anche presentato in Aula una mozione in cui si invita il sindaco di Marsala “... ad attivare tutte le procedure necessarie, compreso progetto esecutivo, e di inserire in elenco annuale del programma triennale oo.pp. nell’anno 2023 l’intervento in questione avente come fonte di finanziamento “risorse comunali disponibili e/o mutuo con cassa depositi e prestiti“.