Marsala, Coppola e Di Pietra attaccano l’amministrazione. La replica del sindaco

In Aula consiliare continua la discussione sul Dup.

La discussione generale sul Dup nella seduta del consiglio comunale di Marsala del pomeriggio del 6 ottobre ha caratterizzato i lavori condotti dal Presidente Enzo Sturiano prima e dai consiglieri Piero Cavasino e Vito Milazzo dopo, in sua assenza. Si è in pratica trattato della prosecuzione della precedente seduta in cui era intervenuto il sindaco Massimo Grillo che anche nella seduta d’Aula era presente con quasi tutta la sua giunta.

Spazio in apertura agli articolati e molto critici nei confronti dell’amministrazione, interventi di diversi consiglieri che hanno partecipato al dibattito: Flavio Coppola, Pino Ferrantelli, Rino Passalacqua, Gabriele Di Pietra, Elia Martinico, Leo Orlando, Antonio Vinci e Rosanna Genna.

Flavio Coppola ha ricordato che malgrado gli impegni presi nei mesi scorsi, la scuola “Caimi” di Amabilina continua ad essere ancora chiusa e gli alunni frequentano l’istituto di Ranna a diversi chilometri di distanza. L’esponente d’opposizione, sempre in tema di edilizia scolastica, ha sottolineato come il sindaco si fosse impegnato a richiedere un finanziamento per la scuola Pestalozzi di piazza Caprera. “Invece – ha affermato Flavio Coppola – l’eventuale somma per i lavori andrebbe individuata tra i beni di proprietà del comune che sono stati messi in vendita. Invito i colleghi e il sindaco ad individuare gli immobili venduti dal comune negli ultimi decenni. Insomma è un modo per dire che la scuola non si farà e intanto gli alunni continuano ad essere trasportati ogni mattina fino alla scuola di San Leonardo”.

Diversi gli argomenti sollevati dai consiglieri intervenuti, dalla scarsa pulizia del territorio alla gestione delle scuole, dalla mancata programmazione dei lavori alla possibile perdita di finanziamenti, dalla gestione del personale e possibile realizzazione delle macro aree, dalle tematiche turistiche al mancato coinvolgimento dei cittadini nelle scelte per la città, alla creazione delle municipalizzate. Subito dopo c’è stata la replica del sindaco che comunque aveva già illustrato il Dup nella scorsa seduta.

Successivamente sono quindi intervenuti anche i dirigenti Giuseppe Frangiamore e Pier Benedetto Mezzapelle che hanno enunciato quella che è, in atto, l’attività dei settori da loro diretti. Nel corso dei lavori è stato chiamato in causa anche il Segretario generale Andrea Giacalone che ha fornito i chiarimenti tecnico-amministrativi richiesti.

La seduta si è quindi conclusa con la presidenza del consigliere Vito Milazzo il quale ha fatto presente che i lavori verranno aggiornati in una prossima riunione dei capigruppo. Si tratterà di una tornata specifica che sarà finalizzata all’approvazione del Bilancio.