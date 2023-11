Marsala, tra Dup, intervento del sindaco e tante assenze, il consiglio rinvia la seduta

Seduta di prosecuzione quella di stasera del Consiglio comunale di Marsala, con discussione riaperta dal presidente Enzo Sturiano sul “Piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili di proprietà comunale”, in particolare sull’emendamento proposto dallo stesso presidente.

Hanno preso la parola Walter Alagna, Vito Milazzo, Flavio Coppola, Pino Ferrantelli ed Enzo Sturiano che, al termine del suo intervento, ha proposto all’Aula l’accantonamento dell’atto per ulteriori approfondimenti.

Subito dopo, si è passati alla trattazione del Documento Unico di programmazione (DUP) 2023-2026. Dopo un primo intervento dell’assessore Salvatore Agate – che ha principalmente riguardato le tematiche di sua competenza, a cominciare da turismo e trasporti – ha preso la parola il sindaco Massimo Grillo che ha illustrato il DUP, specificandone strategie e obiettivi. all’inizio del suo intervento il primo cittadino ha ricordato come la sua amministrazione ha inviato l’atto al consiglio in ritardo “Speriamo di recuperare il tempo e arrivare velocemente all’esitazione dell’Atto”. Grillo ha ricordato che2 le cause nazionali e internazionali che stanno caratterizzando questi anni, hanno bisogno di coesione sociale per fare coesione e fronteggiare anche le inevitabili tensioni sociali tramite un rapporto e un dialogo. “Cambiare stile di vita vuol dire anche fare interventi nei quartieri popolari – ha detto -. Per esempio nel quartiere di via Istria 25 famiglie hanno chiesto i mastelli per la raccolta differenziata“. Intanto in Aula erano arrivati ad essere presenti soltanto 4 consiglieri Poi Ferrantelli vista la presenza in Aula dell’assessore Ignazio Bilardello avrebbe voluto continuare la discussione sulla mozione di sfiducia presentata a carico dell’assessore. Nicola Fici ha fatto presente che alcune commissioni non hanno ancora analizzato il Dup. Con l’arrivo in Aula dell’assessore Bilardello è intervenuto Ferrantelli che ha ricordato che se l’assessore è in quel ruolo è perchè altri “come me” hanno portato in consiglio il partito di Fratelli d’Italia. Non c’è un impianto sportivo di cui lei ha la delega che funziona”.

Gabriele Di Pietra, intervenendo sul Dup ha ricordato al sindaco che non ha credibilità visti i tanti finanziamenti che ha perso il nostro comune nel periodo della sindacatura Grillo. “le responsabilità della sua maggioranza sono denotate dalla presenza di solo 2 consiglieri mentre lei parlava, lei non mette il Consiglio, con il suo atteggiamento, di svolgere il proprio compito”.

Al termine del quale il presidente Enzo Sturiano ha rinviato la continuazione del dibattito a lunedì prossimo, 6 ottobre alle ore 16.