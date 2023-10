Il Consiglio comunale di Misiliscemi approva il primo atto: il Rendiconto finanziario

Importante l’esito della seduta del Consiglio Comunale di Misiliscemi. Il primo atto ufficiale del Comune guidato da Salvatore Tallarita è l’approvazione del Rendiconto finanziario 2021 all’unanimità.

Un passo importante – pur se non determinante, in quanto tutta la movimentazione di cassa nel 2021 era relativa al Comune di Trapani – che diventa però presupposto per gli strumenti finanziari successivi: il Rendiconto 2022 e il Bilancio di previsione 2023/2025che l’Amministrazione si appresta a portare in definizione e approvazione prima in Giunta e poi in Consiglio (che si riunisce ancora a Palazzo d’Alì).

I consiglieri tutti hanno espresso soddisfazione riguardo all’aver portato in aula nel più breve tempo possibile il Rendiconto 2021, a dimostrazione che l’Amministrazione vuole mettere in campo gli strumenti necessari per continuare il Programma previsto e migliorare i servizi nel territorio.