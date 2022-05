Petrosino 2022: liste pronte, attesa per gli assessori designati

Scade domani, 18 maggio, il termine ultimo per la presentazione delle liste a Petrosino. Nel fine settimana i candidati alla carica di sindaco Marcella Pellegrino e Giacomo Anastasi hanno presentato i rispettivi candidati al Consiglio comunale. Dopo le prime anticipazioni, diffuse dalla nostra testata nei giorni scorsi, le liste in campo hanno ormai assunto una fisionomia definita.

La lista Libertà per Petrosino, si presenta ai cittadini con 12 candidati a sostegno dell’ex vicesindaca Marcella Pellegrino: Sara Accardi, Ilaria Angileri, Roberto Mario Bonomo, Giovanni Impiccichè, Francesco Li Vigni, Letizia Martinciglio, Antonio Mustari, Maria Pia Roberto, Laura Sanguedolce, Nicola Alberto Santo, Girolamo Trombetta, Sergio Tommaso Tumbarello. Alla presentazione della lista erano presenti, tra gli altri, i vertici provinciali di Forza Italia e Fratelli d’Italia, nonché l’ex senatore Nino Papania (movimento Via).

La lista Alternativa-Insieme per Petrosino, a sostegno di Giacomo Anastasi schiera invece Antonino Bilello, Michele Buffa, Aldo Caradonna, Gian Paolo De Vita, Valentina Donato, Sebastiana Giordano, Francesca Marino, Antonella Mattarella, Thomas Meo, Antonio Salmeri, Chiara Sansone, Concetta Vallone. Buona l’affluenza all’iniziativa tenutasi in piazza Francesco De Vita, alla presenza dei deputati regionali Eleonora Lo Curto e Stefano Pellegino. Nel corso del suo intervento Anastasi ha auspicato un confronto pubblico con gli altri due candidati, alla presenza di cittadini e giornalisti. «Abbiamo voluto “la piazza” con convinzione e con forza. Perché per noi è fondamentale riportare la politica, che è dialogo, confronto, condivisione, tra la gente, al di là di ogni appartenenza o schieramento – ha spiegato Giacomo Anastasi – La nostra speranza è che l’aver inaugurato questo spazio pubblico possa essere, per tutta la campagna elettorale, e per tutti i candidati, il luogo in cui confrontarci e rispondere alle domande che i cittadini hanno il diritto di fare».

Aveva già presentato la sua lista la scorsa settimana il candidato sindaco Roberto Angileri (Petrosino Bene Comune). Al suo fianco Michele Anastasi, Vita Birbisi, Luca Facciolo, Antonella Giacalone, Davide Laudicina, Serena Mezzapelle, Fiorenza Pace, Sebastiano Paolo Paladino, Davide Mattia Parrinello, Silvia Passalacqua, Leonardo Osvaldo Pipitone e Gaspare Pizzo.

Nelle prossime ore si attende anche l’indicazione della squadra assessoriale da parte dei tre candidati alla carica di sindaco, che finora hanno lasciato trapelare poche indiscrezioni.

Depositate le liste, partirà ufficialmente la campagna elettorale, che si concluderà alla mezzanotte di venerdì 10 giugno, mentre domenica 12 i petrosileni potranno recarsi alle urne dalle 7 alle 23, con scrutinio previsto l’indomani, a partire dalle 14. Verosimilmente, la comunità di Petrosino conoscerà il nome del suo nuovo sindaco nel tardo pomeriggio di lunedì 13 giugno.