Trapani: nuovi fondi e nuovi servizi al Distretto Socio Sanitario D50

Nuovi fondi e nuovi servizi dal Distretto Socio Sanitario D50 che raggruppa i comuni di Trapani (capofila), Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Valderice e l’ASP.

Il DSS n. 50 candida e ottiene l’ammissione a finanziamento dei progetti elaborati a valere sull’Avviso pubblico 1/2022 PNRR – Next Generation Eu – Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili Missione 5 Componente 2.

In particolare, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 98 del 09.05.2022, Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, risultano ammessi a finanziamento i seguenti progetti elaborati dall’ufficio di Coordinamento del DSSN. 50:

1) Il progetto Azione 1.1.1 relativo ai percorsi di accompagnamento alla genitorialità positiva e responsabilità in risposta ai bisogni evolutivi dei minori con adozione di piani d’azione unitari “Progetto quadro per le vulnerabilità” (povertà educativa-culturale-materiale-sociale sanitaria) Ammesso a finanziamento per Euro 211.500;

2) Il progetto PNRR – M.5C.2 Azione 1.1.2 Autonomia Anziani, orientato alla riqualificazione degli spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica con potenziamento della rete integrata dei servizi in favore degli anziani non autosufficienti e soli. Ammesso a finanziabile per Euro 900.000;

3) Il progetto PNRR Missione 5 C.2 Investimento1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità finalizzato alla realizzazione e predisposizione di progetto personalizzato – sperimentazione di percorsi di co-abitazione e in autonomia connessa al lavoro di ristorazione sociale per un avvio del disabile adulti al lavoro. Ammesso per euro 715.000.

Altri 2 progetti candidati sul PNRR sono stati valutati idonei dalla Commissione, ma al momento non finanziabili ma comunque in elenco idonei e in particolare trattasi:

4) Del progetto PNRR – M.5 C.2 Azione 1.1.3 Anziani- Rafforzamento servizi sociali a favore della domiciliarità per favorire le dimissioni protette. Per il totale di Euro 330.000 (idoneo in graduatoria ma allo stato non finanziato)

5) Il progetto PNRR – M.5 C2 Azione 1.1.4 Rafforzamento servizi sociali e prevenzione burn out. Euro 150.000,00 (idoneo in graduatoria ma allo stato non finanziato).

«Nuove ed importanti risorse extra bilanci comunali per oltre 1.850.000€ in favore delle politiche sociali nei comuni del Distretto – dichiarano con soddisfazione il sindaco di Trapani, comune capofila, Giacomo Tranchida e l’assessore ai Servizi Sociali Enzo Abbruscato – per servizi anche innovativi in favore di soggetti fragili. In particolare per i cittadini disabili: minori con la “presa in carico nelle 24h” (anche a scuola) e adulti con la sperimentazione formativa per l’avvio al lavoro nel campo dei servizi di ristorazione. Ma anche copiose risorse per il sostegno all’autonomia di anziani non autosufficienti. Siamo sulla buona strada ed il gioco di squadra che porta a guardare oltre il proprio campanile ma l’ambito territoriale porta sempre grandi e riconosciuti risultati – conclude Tranchida – indubbiamente non va sottaciuto il merito alla qualificazione professionale dello staff dell ufficio di piano ed in primo luogo alle capacità della coordinatrice dr.ssa Cricchio, progettista degli interventi. A breve terremo un confronto con i Colleghi Sindaci e l’Asp, con l’occhio attento nel coinvolgere il sistema scolastico e del 3 settore».