Un guasto nella cabina elettrica a servizio dei pozzi di contrada Sinubio, dalla notte appena trascorsa sta impegnando tecnici dell’Enel e del Comune di Marsala.

I responsabili del Servizio idrico, in contatto con l’assessore Giuseppe D’Alessandro, prevedono disagi nel corso della giornata per alcune zone di Marsala. In particolare, sia il versante sud che il centro urbano potrebbero non avere acqua a sufficienza fino a tarda serata.