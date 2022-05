Al Teatro Ariston di Trapani The Peter Pan Group con “Capiddi e guai un mancanu mai”

Venerdì 20 Maggio alle ore 21.30 la Compagnia teatrale The Peter Pan Group debutterà in scena al Cine Teatro Ariston di Trapani con una inedita commedia dialettale dal titolo “CAPIDDI E GUAI UN MANCANU MAI”, L’esilarante storia di una famiglia siciliana, che tra colpi di scena, equivoci e intrecci vari, si trova ad affrontare diverse situazioni difficili che portano i personaggi ad una comica esasperazione.

La storia narra di due fratelli che vivono insieme con la propria madre, vedova, ed una sorella; due giovani indolenti che non amano particolarmente il lavoro, anzi lo scansano proprio. Ad un certo punto della storia, però, decidono di inventarsi un’attività lavorativa approfittando della situazione difficile in cui si è trovato lo zio Nino.

Zio Nino è un personaggio di rilievo. Con il suo essere Don Giovanni rimane intrappolato in una fitta rete di amori e “corna”, al punto che deciderà di fingersi morto con l’aiuto dei suoi nipoti per scappare

dalle grinfie delle sue 3 donne .il tutto è arricchito dalla presenza di personaggi buffi, come la parrucchiera Concetta, che con il suo “curtigghiare” sa sempre tutto di tutti , le mogli e compagne dello zio Nino, che con i loro comportamenti travolgono la scena rendendola comica ed esilarante.

Ed è proprio questa la “mission” che si propone questa compagnia, ovvero quella di regalare due ore e più di spensieratezza ed allegria con gli ingredienti personalizzati come: il dialetto, i personaggi, e le ambientazioni.