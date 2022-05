Petrosino, i vertici del Pd al fianco di Roberto Angileri. “Crescita economica e culturale andranno di pari passo”

Nuova iniziativa a Petrosino per il candidato sindaco Roberto Angileri, dopo la conferenza stampa della scorsa settimana in cui è stata ufficialmente annunciata la sua candidatura.

Presenti i vertici del Pd: il segretario provinciale Domenico Venuti, la presidente dell’assemblea provinciale Valentina Villabuona e la segretaria comunale Giovannella Licari. Venuti è intervenuto per sottolineare l’attenzione con cui i democratici stanno seguendo la competizione elettorale a Petrosino, preannunciando che la Licari farà sicuramente parte della squadra di giunta di Roberto Angileri.

Al fianco del candidato sindaco i colleghi di Giunta Rocco Ingianni e Federica Cappello, mentre il sindaco uscente (nonché dirigente nazionale del Pd) Gaspare Giacalone era seduto in prima fila.

Ingianni, in particolare, si è soffermato sull’operato dell’attuale amministrazione sui lavori pubblici e i risultati conseguiti sulla raccolta differenziata. Poi Federica Cappello, che – come Ingianni – ha ricoperto la carica assessoriale nella fase finale del primo mandato di Gaspare Giacalone e per l’intero secondo mandato. Rispetto all’eredità rappresentata dal sindaco uscente, Petrosino Bene Comune intende rappresentare una logica di continuità, ma anche di evoluzione e rinnovamento di un progetto avviato dieci anni fa e che adesso verrà calibrato su nuovi obiettivi.

Il candidato Roberto Angileri ha sottolineato che l’azione della sua Giunta intende coniugare la crescita economico con quello culturale della comunità di Petrosino, preannunciando ulteriori incontri nei prossimi giorni, quando – verosimilmente – verrà annunciata l’intera squadra assessoriale che affiancherà Angileri in questa campagna elettorale, nonché i componenti della lista Petrosino Bene Comune.