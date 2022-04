I Fenici al Torneo Rugby di Siracusa tra sport e cultura

Un fine settimana all’insegna dello sport e della cultura per I Fenici di Marsala. Invitati al Torneo di Rugby a Siracusa il 3 aprile scorso, i Fenici hanno incontrato avversari di ottimo livello. La squadra marsalese ha consolidato sul campo lo storico gruppo da anni sotto la guida del duo De Biasi-Rallo, facendo anche esordire Giulio Tortorici e Marco Valenti.

I rugbisti lilybetani hanno incontrato la squadra locale del Siracusa, il Ragusa, iL Vulcano, i Briganti di Librino e il Cus Catania, realizzando 22 mete e subendone 4 durante tutto il torneo.

Inoltre, nel corso della trasferta, i Fenici hanno avuto modo di organizzare – tramite la guida turistica – una visita per conoscere alcuni luoghi importanti della Città, come Ortigia. L’intero staff dei Fenici si è detto entusiasta di come i giovanissimi atleti hanno seguito con attenzione le vicende storiche. La sera invece, si è festeggiato il compleanno di Federico Frusteri, atleta di lungo corso della società marsalese.

“Grazie agli organizzatori del torneo per come hanno ci hanno accolto – ha affermato il Presidente dei Fenici, Marco Quattrociocchi -, rinsaldando quell’amicizia che lega i due Club. Grazie ai genitori dei nostri atleti, in particolar modo ai familiari di Serena e Mikhaela, tesserate degli Elimi Rugby, che hanno permesso ai ragazzi, di età compresa tra gli 11 e i 12 anni, di affrontare la lunga trasferta impegnando due giorni”.