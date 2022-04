Trapani: torna la luce al Bastione dell’Impossibile

Dopo aver sottoscritto la convenzione con l’Agenzia del Demanio e bonificato l’intera area, da ieri sera è nuovamente illuminato uno dei più importanti monumenti di Trapani: il Bastione dell’Impossibile.

«Dal porto è nuovamente possibile godere della stupefacente bellezza delle mura del bastione – dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore Dario Safina – con il ripristino dell’impianto di illuminazione».

Inoltre, con ossequioso rispetto per i morti sotto le bombe della seconda guerra mondiale, a quali nei giorni scorsi la città ha dato un nome, grazie alla preziosa collaborazione della sezione trapanese dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, è ora nuovamente illuminato il monumento alle vittime Trapanesi dei bombardamenti sito in via XXX Gennaio.

«Dopo l’affissione delle targhe, ridiamo luce ad un altro luogo che rappresenta un pezzo di storia della nostra comunità – concludono -, nella speranza che questa luce possa rappresentare un buon auspicio per il termine delle ostilità che tanta sofferenza stanno creando al popolo ucraino».