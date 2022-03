A Trapani riprende la potatura degli alberi presso scuole, cimitero e impianti sportivi

Dopo i lavori di potatura eseguiti in via Fardella, via Tenente Alberti, via Conte Agostino Pepoli, al Rione Cappuccinelli, viale Regina Elena, viale Elda Pucci, viale Duca d’Aosta e piazza Vittorio Veneto, ha preso il via nella giornata di ieri a Trapani, un secondo lotto di lavori che comporta numerosi ed ulteriori interventi sull’intero territorio comunale.

Le potature varate dalla Giunta Tranchida hanno preso il via in piazza Jolanda sugli alberi di Ficus e proseguiranno per diverse settimane nelle seguenti arterie: via Senatore d’Alì, via Spalti, via Mazzini, piazza Scarlatti, piazza Genna a Xitta, piazza Umberto I, piazza Vittorio Veneto, via Salemi, piazza Cimitero, via Socrate, via Michele Amari, via Virgilio, via Francesco Sceusa e via Convento San Francesco di Paola. Inoltre, si interverrà anche presso il cimitero comunale, all’interno della Villa Margherita ed in numerosi istituti scolastici, quali le scuole primarie di via Terenzio e via Leoncavallo.

Completano la lunga lista di interventi previsti anche gli alberi presso il pattinodromo di via Salvatore Calvino, le decine di oleandri allocati nelle traverse di via Fardella ed i giardini dei Servizi Sociali di via Erodoto. L’ammontare dei lavori è di poco più di 35 mila euro.

“Dopo anni di abbandono, la nostra amministrazione si è impegnata sin dal 2018 nel salvaguardare il verde pubblico, partendo dagli imponenti lavori eseguiti negli anni sulle eritrine che qualche amministratore venuto prima di noi voleva abbattere e che oggi, con non pochi sforzi, stiamo salvando – dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore La Porta -. Tra il 2021 ed il 2022 siamo intervenuti su circa 500 alberi e con questo ulteriore lotto di lavori contiamo di arrivare almeno a 750, a riprova dello sforzo straordinario che la nostra amministrazione sta compiendo per ridare dignità al verde cittadini. Inoltre, anche i giardinieri comunali stanno intervenendo su aiuole, ulteriori alberi e piazze, anche rispondendo alle segnalazioni della cittadinanza che ringraziamo ancora una volta per la civica e fattiva collaborazione”.