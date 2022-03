A Marsala cresce la differenziata ma c’è chi getta rifiuti e… letti

Nonostante da più di due anni la differenziata a Marsala cresca – portando anche una consistente premialità – succede che qualcuno ancora si approfitta gettando i propri rifiuti formando delle micro (o macro) discariche sul territorio.

E’ il caso questa volta dell’incrocio di via Diaz e via Isolato Egadi: in un intercapedine del muro di fronte l’ex ospedale San Biagio, sono stati abbandonati rifiuti di ogni tipo, mentre due doghe in legno da letto sono “in mostra” nell’area verde adiacente al bastione San Francesco di Villa Cavallotti.