Crollo soffitto Nautico, Cerami (ex Provincia): “Riguarda la manutenzione e compete al preside”

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio di Trapani, Raimondo Cerami, interviene sul crollo del soffitto dell’Istituto “Nautico”, così come annunciato in una nota della rete Studenti Medi.

“Nel comunicato stampa del 2 marzo scorso era stato messo in evidenza un ampio e articolato programma – afferma Cerami -, realizzato grazie ad un finanziamento regionale, di ben 59 verifiche di vulnerabilità sismica sugli immobili scolastici di proprietà per un costo complessivo di oltre 2.000.000 euro che ha consentito di inserire i relativi interventi nella programmazione triennale dell’edilizia scolastica nazionale 2021.2023. Va aggiunto che, contemporaneamente, sono state presentate dal LCC di Trapani le candidature di interventi per l’edilizia scolastica a valere sui fondi del PNRR e, tra le strutture scolastiche interessate rientra anche l’Istituto Tecnico Nautico “Marino Torre” per € 777.000,00 (giusto decreto n° 77 del 31/05/2021) , per il quale è stato già proposto l’affidamento per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, i cui lavori dovranno essere appaltati entro e non oltre il 31/12/2022, come previsto nel suindicato decreto”.

Il Commissario straordinario precisa che l’episodio verificatosi nell’aula magna dell’Istituto Nautico di Trapani non ha riguardato problemi statici ma un distacco di una parte del soffitto; fatto che riguarda la manutenzione ordinaria della scuola, per la quale il Dirigente Scolastico è chiamato a intervenire tempestivamente nell’attuazione di misure alternative atte a garantire le condizioni di sicurezza, a fronte delle quali l’Ente Consortile ha sempre assicurato i fondi necessari per provvedere.

Il Commissario intende quindi rassicurare i discenti e i loro genitori che l’ex Provincia è sempre attenta nel garantire non solo il diritto allo studio dei giovani studenti dell’Istituto Tecnico Nautico “Marino Torre”, ma anche la loro sicurezza, perché la priorità di questa gestione Commissariale è stata sempre quella di investire nel raggiungimento della massima qualità e sicurezza degli ambienti didattici.