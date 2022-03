Alla “Mario Nuccio” la premiazione per aver raccontato Silvio Mirarchi

All’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” di Marsala, diretto da Francesco Marchese, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso “Vittime del Dovere nella Costituzione: diritti inviolabili e doveri inderogabili, due facce della stessa medaglia”, per tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia e trasmesso in diretta streaming sui canali di Memoriando TV.

Tra gli elaborati scelti – a cui è stato riconosciuto un premio in denaro per l’acquisto di materiale scolastico – è stato individuato il racconto “La rosa di Jericho, il fiore che non muore mai. Storia di Silvio Mirarchi, carabiniere per scelta, eroe per vocazione”.

Il racconto, scritto secondo le modalità della staffetta di scrittura creativa da sei alunne dell’Istituto – Valentina Miano, Sibilla Tumbarello, Iris Carbone, Chiara Amodeo, Giulia Genna e Iliana Marino – ha conquistato la giuria.

Questa la motivazione: “Il contenuto è pertinente alla traccia oggetto del concorso. La storia della vittima, il maresciallo Capo Silvio Mirarchi, descritta in modo dettagliato, viene narrata da un medico, dando spazio a importanti spunti di riflessione, in grado di trasmettere profonde emozioni”. Alla premiazione era presente anche la vedova del Maresciallo Mirarchi, Antonella Pizzo, accompagnata dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Marsala Guido Romano Rosadoni e da altri due rappresentanti dell’Arma.