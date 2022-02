No alla guerra: a Marsala una riunione per la costituzione di un comitato

Marsala continua a mobilitarsi per la pace. Nei giorni scorsi le prese di posizione istituzionali del Consiglio comunale e dell’Amministrazione, con l’esposizione della bandiera arcobaleno al Municipio. Ma anche l’iniziativa lanciata dall’associazione Amici del Terzo Mondo, storicamente in prima fila, a Marsala, sul fronte pacifista e in difesa dei diritti umani.

La mobilitazione, come detto, continua, con una riunione che coinvolgerà enti, associazioni di categoria, del terzo settore e culturali, domani – 1 Marzo – alle ore 15.30, presso la Sala Conferenze del Complesso Monumentale San Pietro. Obiettivo dell’incontro è creare un comitato promotore finalizzato al coordinamento di manifestazioni contro la guerra e di azioni a sostegno della popolazione ucraina.

L’Amministrazione Comunale e il Consiglio Comunale di Marsala dichiarano di appoggiare tale iniziativa che nasce dal basso e, su mandato delle associazioni e degli enti promotori, invitano tutte le realtà associative, gli enti pubblici e privati, i gruppi sociali attivi sul territorio a partecipare.