Fabio Ingrassia da Marsala a Italia’s Got Talent. VIDEO

L’artista marsalese Fabio Ingrassia ha partecipato al programma tv Italia’s Got Talent, in onda su Sky, con una delle sue straordinarie performance su tela, realizzata in pochi secondi.

GUARDA IL VIDEO – FABIO INGRASSIA DISEGNA FEDERICA PELLEGRINI

“Ho voluto omaggiare Federica Pellegrini perché la sua perseveranza, il suo coraggio e la sua forza in qualche modo rispecchiano la mia vita. Entrambi ci alleniamo mesi, anni per giocarci tutto in pochi secondi. Il seguire un sogno significa sacrificare tutto.La famiglia, gli amici, i piccoli piaceri della vita.Significa avere un obiettivo e fare di tutto per arrivarci… Una lotta contro il tempo, proprio quel tempo che non ritornerà più. Una semplice passeggiata la domenica che per molti sembra una cosa normale diventa impensabile. In quei 120 secondi ci sono anni di sacrificio, di studio e di passione. Puoi vivere la vita in due modi: fare o guardare gli altri fare. Il tempo è il tuo, scegli da che parte stare“, sono le parole di Fabio Ingrassia.

Giuria – formata fa Elio, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi – super contenta e stupita dell’opera.