Al Liceo Classico di Marsala “A Scuola di Siciliano” per conoscere le radici

“A Scuola di Siciliano” per promuovere la trasmissione dei saperi e valorizzare la storia e la cultura tradizionale della Sicilia, a partire dal suo patrimonio linguistico. E’ l’iniziativa scolastica del Liceo Classico di Marsala che mira a formare gli alunni per far si che la nostra lingua non vada dimenticata e che le nostre tradizioni non cadano nell’oblio.

“Ormai i corsi di siciliano – afferma il promotore Giuseppe Todaro – sono innumerevoli in tutto il mondo. A New York c’è anche una marsalese che insegna il nostro vernacolo: Giulia Sorrentino, che a Bologna ha conseguito la laurea in Italianistica, grazie a una fortunata collaborazione con una fondazione americana, la ltalian Charities of America, si occupa della promozione e della valorizzazione della cultura italiana e siciliana a New York e da settembre insegna lingua e cultura siciliana. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la notizia di qualche anno fa che la prima cattedra al mondo di Lingua Siciliana non si trovasse a Palermo ma a Tunisi. Infatti a volerne fortemente la sua creazione è stato il professor Alfonso Campisi, docente di filologia che dopo aver tentato di far imporre la sua idea nel suolo nostrano si sposta a Tunisi e li gli danno carta bianca”.

Inoltre, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana pochi mesi fa ha formato quasi 300 docenti siciliani coinvolti in attività formative e 105 i progetti proposti dai singoli istituti scolastici per raggiungere l’obiettivo fissato dal Governo Musumeci di promuovere la valorizzazione e l’insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole di ogni ordine e grado, in attuazione della legge regionale 9 del 2011.

Infine sono nati i Comitati provinciali delle Tradizioni Popolari che convergono nella Federazione Italiana presente anche in Sicilia, per promuovere il folklore nelle scuole. Intanto al Liceo Classico “Giovanni XXIII” il corso è stato accolto da tanti alunni cha hanno voglia di imparare e mettersi in gioco ed avrà tanti ospiti esterni che verranno a raccontare la loro esperienza legata alla lingua siciliana.