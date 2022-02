Pari Opportunità, la rete delle associazioni femminili di Marsala: “Giunta e Consiglio nominino la Commissione”

Sono passati 16 mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale a Marsala, ma nonostante le ripetute segnalazioni non c’è ancora traccia della Commissione Pari Opportunità. Ad evidenziarlo, ancora una volta, è la rete delle Associazioni femminili di Marsala (ANDE, Centro antiviolenza “ La Casa di Venere”, CIF, FIDAPA, Centro antiviolenza “ Metamorfosi”, Comitato Pari Opportunità degli avvocati e delle avvocate del Tribunale di Marsala), che già nei mesi scorsi era intervenuta in tal senso e che adesso ha scritto nuovamente al massimo consesso civico, chiedendo un intervento a riguardo.

“La rete delle associazioni femminili di Marsala – si legge nella nota – è ancora in attesa che il Consiglio Comunale e l’Amministrazione comunale si adoperino per la formazione della Commissione Pari Opportunità, decaduta con il termine della precedente Amministrazione, nonché per la modifica del Regolamento. Circa un anno fa, abbiamo rilevato che fosse necessario modificare il regolamento della C.P.O. ormai obsoleto ed abbiamo lavorato alla proposta di modifica. Tale proposta è stata poi inviata al Presidente del Consiglio Comunale ed all’Assessora alle Pari Opportunità: nulla è stato fatto e nessuna politica in tema di pari opportunità è stata portata avanti dall’attuale Amministrazione, né per rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di un’effettiva parità di genere, né per garantire un’adeguata presenza femminile anche in quei settori dove le donne sono tradizionalmente sottorappresentate. A questo proposito quindi, chiediamo all’Amministrazione Comunale ed al Consiglio Comunale di Marsala, di colmare questa enorme mancanza e lo chiediamo a gran voce attraverso la stampa, dal momento che qualsiasi nostra sollecitazione verbale e scritta, da più di un anno, viene regolarmente ignorata”.