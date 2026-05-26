Campobello di Mazara, Catanzaro: “Non finisce un sogno, resta una comunità”

A conclusione della tornata elettorale del 24 e 25 maggio, la candidata sindaca della lista Primavera, Gioacchina Catanzaro, desidera rivolgere un sentito ringraziamento a quanti hanno condiviso, sostenuto e vissuto con passione questo intenso percorso umano e politico. “Da oggi – dice – riprendo il mio cammino facendo tesoro di un’esperienza che porterò sempre con me. Una campagna elettorale fatta di incontri sinceri, di ascolto, di strette di mano, di emozioni autentiche. Un’esperienza bella e profonda che mi ha arricchita come donna, prima ancora che come candidata”.

“Il mio pensiero più grande – continua Catanzaro – va a mia sorella Liliana e a Ferdinando, a Carla, Vladimiro, Marcella Francesca, Taha, Antonio, Annalisa, Piyaned, Alessandro, Giovanni, Tony, Aldina, Peppe, Saverio, Laura, Antonino e a tutti quelli che hanno creduto in questo piccolo grande sogno, spendendosi con generosità, entusiasmo e spirito di sacrificio. A loro devo gratitudine per la forza, la dedizione e l’affetto dimostrati in questi mesi. Ringrazio ogni sostenitore, ogni volontario e ogni cittadino che ci ha accolti nelle case e nelle piazze con entusiasmo. Le elezioni lasciano inevitabilmente emozioni forti, ma ciò che resta davvero è il valore delle relazioni costruite e della partecipazione. Porto con me il calore della gente e la consapevolezza che mettersi al servizio della propria comunità sia sempre un atto di coraggio e amore”. “Al neosindaco Magiaracina e alla sua squadra rivolgo i miei auguri di buon lavoro, nell’interesse esclusivo di Campobello di Mazara. La nostra comunità merita impegno, responsabilità e visione, al di là di ogni appartenenza politica”, conclude Gioacchina Catanzaro.