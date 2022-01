Quirinale, Salvini “Lavoriamo a soluzione rapida ed efficace”

ROMA (ITALPRESS) – “Dividere tra italiani di serie A e B che vanno a fare la spesa o a ritirare la pensione in Posta, non è proprio di tempi liberi e illuminati. C’è bisogno di pensiero, documentazione, azione e reazione. La libertà non ha prezzo e vale anche per la politica. Sono ore di ragionamento sul Quirinale, vi do la mia parola sul fatto che stiamo lavorando per una soluzione positiva, rapida ed efficace. Qualcuno a sinistra è preoccupato perchè per la prima volta dopo 30 anni i numeri dicono che il centrodestra è maggioranza fuori e dentro il Parlamento”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in collegamento con Padova a un seminario di formazione politica e culturale. “Chi ha i numeri penso abbia onore e onere di fare proposte senza che dall’altra parte ci siano dei veti. Io sto incontrando e ascoltando tutti, quasi sempre nel silenzio”, ha aggiunto.

