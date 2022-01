Sassoli, l’ultimo post è un grazie ai giovani che hanno ripulito la Scala dei Turchi

Mentre il mondo politico, istituzionale e non solo piange la morte del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, lo staff che gestisce la sua pagina Facebook giorni fa aveva lasciato un ultimo post in nome del Presidente ed ex giornalista, ricordando i giovani volenterosi che hanno ripulito la Scala dei Turchi nell’agrigentino.

“Il mio plauso alle giovani e ai giovani volontari che a tempo di record hanno aiutato i dipendenti comunali a ripulire l’incantevole Scala dei Turchi, sulla costa siciliana di Realmonte, dalla pittura di colore rosso versata dai vandali. Cari ragazzi, la vostra cura, la vostra attenzione per l’ambiente e per la bellezza fa onore alla Sicilia, all’Italia e al mondo intero”.