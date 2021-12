Covid: record di casi (54.762) e di tamponi. In Sicilia +2.446 e 13 decessi non di giornata

Nuovo record di contagi oggi in Italia: sono 54.762 con 144 decessi (totale da inizio pandemia di 136.530) e +14.851 guariti (totale 4.985.435). Nuovo record anche di tamponi, sono 969.752 e il tasso di positività è 5,6%, più 0,2% rispetto a ieri.

Salgono anche i numeri di terapie intensive: 1.071 (+33), i ricoveri ordinari sono 8.892 (+80).

Gli attuali positivi nel Paese sono 500.466, con un incremento di +39.792.

In Sicilia invece sono 2.446 i nuovi casi di Covid, all’ottavo posto come Regione per contagi. Sono 13 i deceduti (totale 7.417) e 523 i guariti (totale 318.190). La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: n. 3 il 24/12/21 – n. 8 il 23/12/21 – n. 1 il 22/12/21 – n.1 il 3/12/21.



Gli attuali positivi sono 27.075 con un incremento di 1.910 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +48.351 (si contano anche quelli rapidi).

I ricoveri ordinari sono 673 (+9), in terapia intensiva sono 76 (+3).

Questi i casi nelle 9 province: Palermo con 489 casi, Catania 702, Messina 388, Siracusa 202, Ragusa 120, Trapani 187, Caltanissetta 61, Agrigento 174, Enna, 123.