Salemi: domenica l’iniziativa “Prevenzione in piazza”, Comune e Asp insieme

‘Prevenzione in piazza’. Questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’Asp che si terrà domenica 19 dicembre, dalle 9 alle 13.30, a Salemi, in piazza Libertà. Seguiranno altre tappe, nei weekend successivi, per condividere con la comunità locale informazioni utili e reali sulla pratica vaccinale, favorendo così la consapevolezza dei benefici e dei rischi della vaccinazione, facilitando la scelta.

Grazie al coinvolgimento dell’Uoc Screening dell’Asp di Trapani, agli utenti verranno comunicate utili nozioni anche sull’importanza della prevenzione oncologica, con l’intento di far capire quanto sia importante individuare precocemente una malattia. L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Salemi.

“Quella di domenica sarà una giornata dedicata alla prevenzione a 360 gradi – afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. I medici dell’Asp di Trapani saranno in piazza per diffondere la cultura della prevenzione perché battere sul tempo le insidie per la nostra salute può risultare fondamentale. Aspettiamo numerosi i cittadini di tutto il comprensorio”.

Dalle 9 alle 13.30, in un apposito gazebo, operatori dell’Asp forniranno informazioni ed indicazioni sulla promozione delle vaccinazioni. Gli utenti di tutto il comprensorio avranno la possibilità di usufruire, dopo un accurato momento di counseling vaccinale, della vaccinazione antinfluenzale, anti-pneumococcica e anti-Covid.

Per l’iniziativa sarà messo a disposizione un ambulatorio medico dove, chi lo vorrà, potrà sottoporsi ai diversi tipi di vaccinazione. Saranno presenti medici del servizio di epidemiologia per le vaccinazioni, i camici bianchi del servizio Screening, infermieri e collaboratori amministrativi dell’Azienda. Basterà presentarsi con il tesserino delle vaccinazioni e il documento di identità/codice fiscale per usufruire delle vaccinazioni antinfluenzali, ed in più con i moduli già compilati, per usufruire della vaccinazione Covid-19.