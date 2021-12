Agrario “Damiani”, Emisfero del Vento: “Fondi Pnrr per la sicurezza della Scuola”

Da parecchio tempo, gli studenti del locale Istituto “Abele Damiani” devono patire disagi che non possono e non devono essere taciuti, come del resto auspicato dagli stessi che, nel corso delle ultime settimane, hanno dato vita a proteste vibranti. A scrivere della vicenda in questo caso è il Circolo Culturale Emisfero del Vento.

“I ragazzi/e sono, infatti, tutt’oggi costretti chi a seguire le lezioni in condizioni precarie, chi addirittura a spostarsi in luoghi alternativi, ma non affatto idonei. La situazione del plesso scolastico è molto pesante: i ragazzi devono fare i conti con un numero di aule disponibili sensibilmente ridotto, e con le camere del convitto e gli spogliatoi della palestra riutilizzati in ottica di spazi per attività scolastica curriculare. Con l’ovvia e inevitabile conseguenza della sospensione di tutte le attività di laboratorio, che sono state da sempre la vera forza dell’istituto. Senza dimenticare la palestra del Damiani, oggi uno spazio fatiscente e pressoché inaccessibile. Questa situazione è inammissibile! È di questa settimana la notizia della distribuzione dei fondi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinati alla messa in sicurezza delle scuole, per un totale di 5,2 miliardi. Da questa cifra, circa 564 milioni sono destinati alla riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico, oltre che alle palestre ed alle mense scolastiche del territorio siciliano. Sarebbe un peccato madornale non sfruttare un’occasione simile per assicurare le migliori condizioni nell’attività scolastica ai ragazzi e alle ragazze dell’istituto ‘Damiani’ di Marsala. Noi che siamo sempre attenti alle tematiche che interessano la nostra città ce lo auguriamo vivamente perché ancor oggi sentire queste grida di rabbia per il diritto allo studio fa male. E cogliamo l’occasione attraverso questi spazi per sensibilizzare tutti gli enti competenti affinché si adoperino con zelo e con prontezza, così come fece il nostro concittadino Abele Damiani che, con la sua opera tenace e appassionata, relegò lo storico Istituto a Regia Scuola pratica di agricoltura”.