La Sicilia può essere altrettanto affascinante in inverno: i posti migliori da visitare

Di solito, la maggior parte delle persone pensa di andare in Austria, Svizzera e altri posti simili quando va in vacanza durante l’inverno. Bene, anche la Sicilia è un’ottima opzione e disponibile non solo per l’estate! Non solo puoi prendere il sole quando fa freddo, ma puoi anche goderti quanto sono liberi i posti! Se non sei ancora convinto, abbiamo messo insieme un elenco di alcuni luoghi e attività che puoi provare e forse cambierai idea.

Il Carnevale di Sciacca

Certo, Rio ha un grande carnevale, ma prova anche la Sicilia. Rispetto a Rio, il carnevale di Sciacca è molto più divertente. Si svolge tra febbraio e marzo e si afferma con orgoglio come il più noto della zona. La festa inizia con la simbolica consegna delle chiavi della città al Re del Carnevale Peppe Nappa, il Martedì Grasso. Questa è la maschera locale che apre e chiude la festa. Durante il carnevale il suo carro sfila per le vie della città, distribuendo bibite e salsicce alla brace. Sembra divertente!

Gioco del presepe di Natale

Si tratta di un presepe quasi interattivo che si svolge in strada, a Termini Imerese. La particolarità è che si può passeggiare tra gli attori mentre recitano, scoprendo insieme a loro l’antico borgo medievale. È un’esperienza unica che alla fine ti commuoverà, indipendentemente dai tuoi preconcetti.

Ce n’è un altro che si svolge a Cammarata. Questo ha un approccio diverso, in quanto ricostruisce la tradizionale vita medievale in Sicilia. Questo viene fatto attraverso persone reali che si dedicano ai mestieri tradizionali. Proprio come a Termini Imerese, il pubblico è incoraggiato a partecipare, poiché gli viene offerto anche del cibo mentre camminano.

L’Orto Botanico della Kolymbetra

Di solito i giardini botanici non sono molto vivaci d’inverno, ma quello della Kolymbetra è sicuramente un’eccezione! Trattandosi di un agrumeto, la stagione fredda è davvero perfetta! Questo è quando gli alberi si riempiono di frutti maturi che hanno colori potenti. Grazie alla sua bellezza, questo è anche un ottimo posto per sedersi e meditare.

Shopping a Palermo

Palermo può essere famosa per le sue strade piene di cibo. Bene, questa non è l’unica cosa che vendono. Hanno anche una buona selezione di vestiti, regali e negozi di ogni genere. La parte più divertente è andare a caccia delle offerte di Natale! Se stai cercando di prendere i regali migliori quest’anno, questo è il posto giusto. Già che ci sei, potresti anche voler fermarti in un casino e testare l’esperienza di vita reale di un casino online.

Andare in spiaggia

Se ci fosse un modo per descrivere l’inverno in Sicilia, sarebbe l’estate in Gran Bretagna. Mentre la maggior parte delle persone pensa che se entrassero in acqua si ammalerebbero, siamo qui per dirti il ​​contrario. E hai anche un ottimo motivo per andare in spiaggia! In Sicilia ce n’è solo uno dove si può trovare la vera ambra siciliana. Questo è diverso e unico dall’ambra baltica perché risale a un periodo diverso.

Visitare musei e siti archeologici

All’inizio, potresti non pensarci molto a visitare musei e siti archeologici. Bene, e se ti dicessimo che potresti farlo senza che ci sia la folla? Certo, musei e siti archeologici sono posti incredibili da visitare, ma dobbiamo ammettere che a volte l’esperienza si rovina a causa dell’enorme quantità di persone. Ebbene, in questo periodo, puoi visitare tutto serenamente e puoi prenderti il ​​tuo dolce momento.

Ciclismo

Questo è semplicemente un ottimo modo per vedere la campagna, facendo anche un po’ di esercizio. Pensa se dovessi farlo in estate, con le alte temperature, specifiche della Sicilia. Tortura, vero? Bene, in inverno è il clima perfetto per pedalare un po’ a fatica. Tutti parlano sempre di quanto possa essere pittoresca la campagna italiana, quindi questa è una grande opportunità per testare la loro teoria, almeno alla maniera siciliana. Chissà, forse rimarrai così colpito che conoscere le campagne d’Italia potrebbe diventare il tuo nuovo hobby, e non possiamo commentare su questo!

In conclusione, osiamo dire che a volte puoi trovare il massimo del divertimento nei luoghi e negli orari che meno te lo aspetti. La Sicilia ha il suo modo di essere attraente tanto d’inverno quanto d’estate. Siamo riusciti a convincerti? Se lo facessimo, non vediamo l’ora di vederti e potremmo anche offrirti il ​​miglior Natale di sempre!