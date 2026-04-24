Pipitone News, al Senato il premio Giornalismo Scolastico per la scuola marsalese

Il giornale scolastico “Pipitone News” dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Pipitone” di Marsala, guidato dalla dirigente scolastica Mariella Parrinello, il 13 aprile scorso è stato premiato a Roma presso Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Durante la cerimonia è stato letto un messaggio inviato dalla vice presidente del Senato Anna Rossomando con la motivazione dell’assegnazione del premio; inoltre è avvenuta la presentazione del progetto “Olimpiadi di Cittadinanza” da parte del Presidente di Assogiovani Roberta Cristiani. “Pipitone News” è un blog online sul sito dell’Istituzione scolastica, le cui notizie sono pubblicate attraverso il giornale “Il punto quotidiano.it/ AlboScuole” diretto da Ettore Cristiani.

E’ un progetto che da quattro anni unisce passione, creatività, impegno e partecipazione; ideato per dare voce agli alunni della scuola secondaria di primo grado, valorizzare le loro competenze di scrittura creativa, digitali e di cittadinanza attiva. La redazione racconta con entusiasmo la vita scolastica e gli eventi più significativi. Referente del progetto di giornalismo è la docente Rossana Sparta assieme alle insegnanti collaboratrici Maria Rosa Giacalone, Melania Milione e Manuela Monteleone. I redattori dell’anno scolastico 2025/2026, che appartengono alle classi Prima C, Prima E e terza E della scuola secondaria di primo grado, hanno partecipato al progetto FSE+ “ VOCI E PAROLE IN DIGITALE 3”. Ogni post del giornale nasce da un lavoro di squadra che coinvolge studentesse e studenti di diverse classi della scuola secondaria di primo grado impegnati in attività curricolari ed extracurricolari. I giovani blogger si cimentano nella stesura di articoli su vari argomenti: interviste reali, ma anche imPossibili a personaggi storici, cronaca locale e nazionale, progetti scolastici, incontri con gli autori e notizie del mondo scientifico, culturale e artistico collegate agli obiettivi dell’AGENDA ONU 2030.

La piattaforma digitale presenta vari contenuti multimediali, come immagini, video e link interattivi relativi a progetti realizzati con il software CANVA, che rendono l’esperienza di lettura coinvolgente. Un momento particolarmente significativo del percorso è stata la visita alla redazione del quotidiano locale “Marsala C’è”. Gli alunni, in tal modo, hanno potuto conoscere da vicino il lavoro dei giornalisti, hanno scoperto come nasce una notizia e l’importanza di verificare le fonti. “Questa esperienza ha permesso di sviluppare competenze come la capacità di fare domande efficaci ed organizzare le informazioni. Si è creato così un ponte tra scuola e società, apprendimento e vita reale” affermano le docenti Giacalone e Sparta.