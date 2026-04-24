A Mazara evento sulla Saggezza della Kabbalah il 26 aprile

L’Accademia di Kabbalah Ashlag organizza un incontro pubblico dedicato alla scoperta della Kabbalah, intesa come percorso di riflessione contemporanea e crescita personale. L’evento patrocinato dal Comune di Mazara del Vallo, si terrà domenica 26 aprile, dalle ore 10.30 alle ore 12, presso il Civic Center situato in Corso Vittorio Veneto 201, Mazara del Vallo.

L’iniziativa si propone di offrire una presentazione divulgativa e laica su temi fondamentali quali le relazioni umane e la consapevolezza individuale. Attraverso l’approccio dell’Accademia, l’antica saggezza della Kabbalah viene resa accessibile e inclusiva, trasformandosi in una “chiave di lettura” moderna per interpretare le sfide del presente. I relatori dell’incontro saranno il dott. Giuseppe Negro e il dott. Giovanni Ingrassia. L’Accademia di Kabbalah Ashlag è una realtà educativa senza scopo di lucro impegnata da anni nella diffusione di questo patrimonio culturale attraverso eventi aperti che favoriscano il dialogo e la conoscenza.