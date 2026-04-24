A Petrosino l’esposizione canina di Enci e Gruppo Cinofilo Trapanese

Organizzata dal gruppo cinofilo Marsalese, delegazione ENCI e dal Gruppo Cinofilo Trapanese, e patrocinata dal Comune di Petrosino, l’attesa esposizione canina di Marsala si prepara ad accogliere appassionati, allevatori e curiosi in un evento che celebra la bellezza, l’eleganza e le qualità delle diverse razze il 25 e 26 aprile prossimi. Le due giornate espositive si svolgeranno nella cornice del Camping Biscione. L’evento rappresenta un importante appuntamento per il panorama cinofilo siciliano, offrendo un’occasione unica per valorizzare il lavoro degli allevatori e promuovere la cultura del rispetto e della cura degli animali.

Durante le giornate, i partecipanti avranno la possibilità di assistere alle valutazioni ufficiali da parte dei giudici, ammirare esemplari di alto livello e confrontarsi con esperti del settore. Non mancheranno momenti di incontro e scambio tra appassionati, rendendo l’esposizione non solo una competizione, ma anche un’opportunità di crescita e aggregazione. Marsala si conferma così un punto di riferimento per gli eventi cinofili del territorio, grazie all’impegno delle associazioni organizzatrici e al sostegno delle istituzioni locali. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che condividono la passione per il mondo canino.