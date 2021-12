Trapani: avviso pubblico per colonnine di veicoli elettrici, individuati gli operatori economici

In seguito all’avviso pubblico dello scorso mese di novembre, sono stati individuati gli operatori economici interessati alla fornitura, installazione e gestione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici o ibridi che vedranno la luce sul territorio comunale. Tre le domande pervenute ed esaminate attentamente da un’apposita commissione comunale che ha terminato i lavori nella giornata di venerdì 3 dicembre 2021 (il verbale è consultabile sul sito del Comune di Trapani al link https://www.comune.trapani.it/informazioni/bando-colonnine-di-ricarica-di-veicoli-ad-alimentazione-elettrica-o-ibridi-pubblicati-i-verbali/ ), assegnando 10 colonnine di ricarica per operatore per un totale complessivo di 30. Le ditte coinvolte sono la Be Charge, la On Electric Sharing Mobility Srl ed il raggruppamento d’imprese Acea Innovation Srl/City Green Light. Quest’ultima partecipante all’avviso ha altresì inserito nella domanda delle proposte aggiuntive, che costituiscono elemento di premialità in seno alla graduatoria: si tratta di sistemi per l’attraversamento sicuro dei pedoni, sponsorizzazioni per attività sociali e culturali ed informazioni turistiche reperibili su ogni colonnina.

“Si tratta di una svolta importante per la nostra città, che nei prossimi mesi vedrà finalmente l’installazione delle colonnine di ricarica elettriche fortemente volute dalla nostra amministrazione – dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore Safina -, anche al fine di spingere verso un mercato in continua espansione ed in crescita anche nel nostro territorio. Grazie alle ditte che hanno partecipato all’avviso e che si sono impegnate ad eseguire rapidamente i lavori. Abbiamo già individuato una serie di arterie stradali imprescindibili per l’allocazione delle colonnine di ricarica e siamo convinti che la cittadinanza sarà lieta di poter fruire ben presto di questo servizio”.