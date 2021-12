Petrosino: “Miss Italia finisce qui” per Chiara Di Bella

L’avventura di Miss Italia finisce qui per la petrosilena Chiara Di Bella, vincitrice della fascia Miss Barocco Siciliano.

La 18 enne aveva trionfato al Palazzo d’Aumale di Terrasini, conquistando così la corona che l’ha condotta alle prefinali nazionali di Roma. E’ lei stessa ad annunciare la fine di questa entusiasmante esperienza: “All’inizio di questo percorso eravamo 12mila ragazze in tutta Italia, solo 175 sono state selezionate per la prefinale e per me è stato motivo di grande orgoglio essere arrivata fin qui. Nonostante non sia rientrata tra le 20 finaliste, vado fiera del mio percorso e dei traguardi raggiunti. Ci tenevo a ringraziare tutti quanti per i gesti di supporto che non sono stati per niente scontati“.