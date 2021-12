Meteo: allerta gialla in Sicilia occidentale, piogge nel trapanese

Meteo: allerta gialla in Sicilia occidentale. Piogge sulla provincia di Trapani oggi, domenica 5 dicembre.

Meteo ballerino in Sicilia Occidentale da oggi

L’avviso della Protezione Civile prevede per la Sicilia occidentale venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Dalle prime ore di oggi si prevedono, inoltre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio.

Ancora temporali nel trapanese, pioggia anche il lunedì

Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Continua la pioggia sul versante occidentale e su quello orientale dell’isola, come accaduto nei giorni scorsi, quando i temporali hanno causato non pochi danni al territorio trapanese e non solo.

