Covid Sicilia, si pensa al ritorno della mascherina obbligatoria all’aperto e a più controlli sugli arrivi

Dopo l’ordinanza viaggi e spostamenti all’aperto emanata dal Governatore siciliano Nello Musumeci, arriva una nuova stretta.

Pare non basti portare la mascherina solo in luoghi affollati e si pensa di far tornare la mascherina obbligatoria anche all’aperto, con controlli agli ingressi di porti ed aeroporti. La Sicilia pensa a nuove misure per evitare un’impennata del contagio da Coronavirus per le prossime festività di Natale.

In realtà il numero dei nuovi positivi negli ultimi due giorni è stato stazionario ma ciò che preoccupa sono da un lato, gli inevitabili assembramenti nelle vie e piazze dello shopping e dall’altro, la movimentazione tra una regione e un’altra con tanti giovani studenti e lavoratori che per le feste ritornano in Sicilia.