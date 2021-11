Lutto nel mondo dell’avvocatura trapanese per la scomparsa di Melchiorre Palermo. Originario di Salemi, il professionista era molto stimato e apprezzato in tutta la provincia. Aveva 46 anni. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti da amici e colleghi sui social, che ne hanno ricordato, tra le altre cose, l’amore per la professione e lo spirito di servizio con cui interpretava il proprio ruolo, spesso in difesa delle persone più umili.