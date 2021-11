Coronavirus: in Italia +13.686, in Sicilia 809 ma sono di più i guariti

Sono 13.686 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia oggi, con 51 decessi (totale da inizio pandemia di 133.537) e 7.610 guariti (totale 4.675.867). Sono stati effettuati 649.998 tamponi e il tasso di positività sale al 2,5%.

I ricoveri nei reparti ordinari sono 4.748 (+59), quelli in Intensiva 606 (+18) con 58 ingressi giornalieri.

Gli attuali positivi complessivamente nel Paese sono 172.618, con un incremento di 6.020 casi.

In Sicilia invece, sono 809 i nuovi positivi al Covid-19, con 6 decessi (totale 7.179) e 868 guariti (totale 303.278).

Gli attuali positivi in totale sull’isola sono 11.239, tornano a decrescere i casi: -65.

Sono solo 6.795 i tamponi effettuati con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 11,9%.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 43 (ieri erano 41); i ricoverati con sintomi sono 328 (ieri 335), mentre sono 10.868 le persone che si trovano in isolamento domiciliare.