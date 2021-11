Coronavirus in Italia, oltre 12 mila contagi in più. In Sicilia 690 nuovi casi

Nuovo incremento di contagi da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 12.448 nuovi casi di positività (ieri 10.047) e 85 decessi. Sulla base dei dati aggiornati dal Ministero della Salute, dall'inizio dell'epidemia le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 4.954.585, mentre le vittime sono state complessivamente 133.415. Gli attuali positivi salgono dunque a 159.317, (+4.807 rispetto a ieri). I tamponi totali processati sono stati 562.505, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività che risale al 2,2%. Crescono ovunque anche i ricoveri. Nei reparti Covid ordinari si sono registrate 32 degenze in più, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono cresciuti di 13 unità. Continua l'exploit di contagi nelle regioni del Nord Italia: Lombardia (+2207), Veneto (+1931), Lazio (+1283) ed Emilia Romagna (+1058) hanno fatto registrare i maggiori incrementi. In Sicilia i nuovi casi sono stati 690, a fronte di 501 guarigioni e 6 decessi. Gli attuali positivi raggiungono quota 11.098. I ricoveri nell'isola sono 384, distribuiti tra terapia intensiva (41) e reparti Covid ordinari (343). I picchi più alti nelle province di Catania (194), Palermo (175) e Messina (128). A seguire Siracusa (58), Agrigento (48), Caltanissetta (36), Trapani (25), Ragusa (21), Enna (17).