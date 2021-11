Tempo instabile in Sicilia, ancora allerta gialla nel trapanese

Sole e pioggia continuano ad alternarsi in quest’autunno caratterizzato da forti rovesci, improvvise grandinate, trombe d’aria ma anche da repentine schiarite e temperature tutto sommato miti. Nel nuovo aggiornamento della Protezione Civile Regionale, si prevede l’allerta gialla per la giornata di martedì 23 novembre soltanto per la Sicilia Occidentale. Le precipitazioni saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, in particolare sul settore occidentale. Nel resto dell’isola il tempo dovrebbe mantenersi bello.