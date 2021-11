Dopo la protesta della Camera Penale al Tribunale di Trapani in arrivo 1,3 milioni per interventi edilizi urgenti

La Camera Penale si era già occupato della situazione strutturale del Tribunale di Trapani che aveva avuto vasta eco sulla stampa nazionale e locale. L’onorevole avvocato Maria Carolina Varchi aveva raccolto la denuncia della nostra Camera Penale e aveva presentato un’interrogazione alla Ministra di Giustizia, Marta Cartabia.

E’ ora arrivata la risposta della Ministra. Nei prossimi mesi saranno stanziati circa 1,3 milioni di euro per porre fine alle carenze strutturali del Palazzo di Giustizia di Trapani.

L’on. Varchi ha dichiarato: “Bene il Ministro che garantisce intervento rapido su Tribunale Trapani esprimo soddisfazione per il riscontro ricevuto dal Ministro della Giustizia circa i richiesti interventi nei tribunali di Trapani, Agrigento e Catania. Su Trapani, in particolare, il Ministro ha risposto alla mia interrogazione comunicando di aver attivato la procedura in autonomia tramite il Direttore Generale delle Risorse materiali presso il Ministero per un totale di 1.327.260,41 euro e auspichiamo, quindi, che i lavori abbiano inizio senza ulteriore indugio per sopperire alle carenze strutturali più volte denunciate da Camera Penale e dalle istituzioni forensi. Le precarie condizioni degli edifici giudiziari richiedono una rapida mappatura per intervenire in maniera incisiva“.

La Camera Penale di Trapani esprime a sua volta soddisfazione e ringrazia l’on. Varchi per la serietà e la sensibilità della sua azione politica.