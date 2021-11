Ancora maltempo in Sicilia, confermata l’allerta arancione. Strade invase dal fango nell’agrigentino

Ancora allerta arancione in gran parte della Sicilia per la giornata di domani, giovedì 11 novembre. Dopo le piogge intense di queste ore, la Protezione Civile Regionale ha diffuso un bollettino meteorologico aggiornato da cui si evince il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sull’isola, in particolare sui settori meridionali, accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L’allerta sarà gialla sul versante nord-orientale della Sicilia.

Nel trapanese ci sono stati diversi allagamenti, ma fortunatamente le piogge non hanno prodotto danni come in altre aree dell’isola, se si eccettua uno smottamento di fango, che ha interessato un tratto della Provinciale 42 Menfi-Partanna, dove sono dovuti intervenire i mezzi del Libero consorzio per ripristinare il transito. A Marsala, il comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi ha attivato formalmente le associazioni di volontariato locali del COC e le pattuglie dei vigili urbani stanno monitorando le zone a rischio allagamenti per una loro eventuale interdizione al traffico veicolare.

Nell’agrigentino, sulla Strada Provinciale 19-B San Biagio Platani-Alessandria della Rocca (che collega Palermo e Agrigento) è stata collocata la segnaletica di pericolo a causa dei detriti che hanno invaso alcuni tratti di carreggiata.

maltempo agrigentino

Interventi anche sulle strade provinciali 31 Cattolica Eraclea-Cianciana e 32 Ribera-Cianciana, dove, oltre ai cantonieri, sono intervenuti operai e mezzi dell’impresa che gestisce la manutenzione ordinaria per sgomberare alcuni tratti completamente invasi da fango e acqua e consentire il transito a senso unico alternato dei veicoli. Situazione difficile anche su buona parte del comparto ovest e nel comprensorio canicattinese, in particolare per i danni provocati dalla tromba d’aria di ieri.

Circolazione ferroviaria sospesa anche per la giornata di oggi sulla linea Palermo-Agrigento, tra Montemaggiore e Roccapalumba, per l’allagamento dei binari e i danni provocati dalle abbondanti piogge che continuano ad interessare tutta l’area a cavallo tra le due province. Prosegue il lavoro dei tecnici Rfi, impegnati a presidiare le linee interessate dall’interruzione, per ripristinarne la funzionalità. Attivo un servizio sostitutivo con autobus.