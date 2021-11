Percorsi tattili e nuove strisce in via Fardella, il Comune di Trapani chiarisce: “Il cantiere è ancora aperto”

L’amministrazione comunale di Trapani fa alcune precisazioni in merito ai lavori in corso in via Fardella per la realizzazione dei percorsi tattili per ipovedenti e delle nuove strisce pedonali. “Si rammenta – si legge nella nota del Comune – che il cantiere è ancora aperto e come, a lavori ultimati, i colori delle strisce saranno rosse, bianche, gialle e nere. Pertanto, l’attuale stato dei lavori non corrisponde in alcun modo al risultato finale visibile prossimamente. Inoltre, si invita la cittadinanza a rallentare in prossimità degli attraversamenti pedonali dove si ritrovano dossi, mantenendosi entro il limite dei 30 km/h come riscontrabile da apposita segnaletica verticale. I percorsi tattili per ipovedenti rappresentano una conquista di civiltà di cui Trapani, nella sua arteria stradale principale, potrà presto vantarsi in barba a qualsiasi polemica che denota scarsa sensibilità oltre ad apparire strumentale in considerazione del fatto che il progetto è stato presentato alla stampa e pubblicato online”.