Il campione Alberto Cova ha preso casa a Trapani

La provincia di Trapani prosegue il suo momento d’oro. Almeno, sotto il profilo dell’attrattività turistica e della capacità di far breccia nel cuore di tanti cittadini (anche “vip”) provenienti da altre regioni italiane, che ne apprezzano le bellezze naturali, enogastronomiche, artistiche e non solo. Anche il grande campione italiano Alberto Cova, medaglia d’oro nei 10000 metri piani ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1984 ne è rimasto colpito, specialmente “dallo splendido mare che abbraccia la città che su esso si affaccia”. Ha deciso, pertanto, di prendere casa proprio a Trapani. A lui, stamani in città, il ringraziamento del sindaco Giacomo Tranchida e di tutti i trapanesi per le grandi imprese sportive compiute a livello internazionale e per aver scelto Trapani come sua seconda casa.